Magazin 'Güldür Güldür'e katılan seyircinin Kemal Sunal ile anısı Ali Sunal'ı duygulandırdı

'Güldür Güldür'e katılan seyircinin Kemal Sunal ile anısı Ali Sunal'ı duygulandırdı

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'Güldür Güldür'e katılan seyircinin Kemal Sunal ile anısı Ali Sunal'ı duygulandırdı

'Güldür Güldür'ün son bölümünde Ali Sunal'ın seyircilere dönerek, 'Çok zor bir durumda kalan oldu mu aranızda' sorusuna bir seyirci, 'Benim en zor olduğum an sizin babanızın karşısında oldu. ' yanıtını verdi. Seyircinin Kemal Sunal ile anısı başta Ali Sunal olmak üzere tüm izleyenleri duygulandırdı.

21 Kasım 2021, Pazar 17:52 Son Güncelleme:
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Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından 'Güldür Güldür'ün son bölümüne katılan bir seyirci, anlattığı bir anıyla başta Ali Sunal olmak üzere tüm izleyenlere duygusal anlar yaşattı.



Usta sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın sunduğu programda, bir seyirci Kemal Sunal ile yaşadığı anısını anlattı. Seyircinin anısı, Kemal Sunal'ın Atatürk'e olan sevgisini ve saygısını bir kez daha ortaya çıkardı.

"BENİM EN ZOR OLDUĞUM AN SİZİN BABANIZIN KARŞISINDA OLDU"

 Ali Sunal, skeç başlamadan önce seyircilere dönerek, "Çok zor bir durumda kalan oldu mu aranızda" diye sordu. Seyircilerden biri söz alıp, şunları anlattı:

"Benim en zor olduğum an sizin babanızın karşısında oldu. Babanız sizi okuldan almaya gelmişti. Ben de o zaman lise ikinci sınıf öğrencisiydim. Kemal Sunal gelmiş, babanızdan imza almak istedim, ama hiç kağıt yoktu yanımda... Cebimde 20 lira vardı. 20 lirayı çıkardım, 'Kemal abi, buna bir imza atar mısın?' dedim. 'Atatürk'ün resminin olduğu kağıda imza atmam kardeş, git bana kağıt getir' dedi... Hayatımda hiç o kadar utanmadım. 'Ne olur beş dakika bekler misiniz?' dedim. Sağ olsun, kırmadı, bekledi. Kağıdı getirdim, imzaladı. En zor durumda kaldığım o andır hayatımda, ben elli dört yaşımdayım."

Seyircinin uzun süre alkış alan bu anısından sonra konuşan Ali Sunal ise şu ifadeleri kullandı:

"Böyle güzel değerleri bize öğretecek ustalar bir bir öbür tarafta buluşuyorlar. Biz burada çok yalnız, çok savunmasız kaldık gibi geliyor bazen ama lütfen bu öğrendiklerinizi, öğrendiklerimizi kendimizden küçüklere anlatalım ki biz de onlara bir değer bırakmış olalım diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum anınız için."


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