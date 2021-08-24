Magazin Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun Sarp Apak'la pozuna yorum yağdı

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun Sarp Apak'la pozuna yorum yağdı

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Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu'nun Sarp Apak'la pozuna yorum yağdı

Güldür Güldür'ün Bilal'i Onur Buldu geçen günlerde eşiyle aşk pozunu paylaşmıştı. Ünlü isim bu sefer de Sarp Apak'la olan eski bir fotoğrafını paylaştı.

24 Ağustos 2021, Salı 15:01 Son Güncelleme:
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Güldür Güldür Show adlı programda canlandırdığı tiplemelerle adından sıkça söz ettiren oyuncu Onur Buldu öğretmen eşiyle yaptığı paylaşımla beğeni toplamıştı. Onur Buldu'dan şimdi de nostaljik bir paylaşım geldi.

Sosyal medya hesabından oyuncu arkadaşlarıyla tatile giderken otobüste çekildikleri bir fotoğrafı yayınlayan Buldu geçmişi yad etti.

'YUMURTA GİBİ KOKAN OTELE GİDERKEN'

Ünlü oyuncu yıllar önce çekilen bu karenin altına 'Sarp Apak ve dünyanın en yetenekli adamı Mehmet Demiralp... Salihli’de yumurta gibi kokan otele giderken' notunu düştü.

Hasibe Eren bu poza "Sarp’ın o yaştaki yaşam sevinci?" notunu düştü. Aylin Kontante ve Uğur Bilgin ise fotoğrafa kalp emojisi bıraktı.


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