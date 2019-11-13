Show TV'de ekranlara gelen 'Güldür Güldür Show'da Naime karakterine hayat veren Ecem Erken, taklit yeteneği ve esprileriyle programa damga vuruyor.

Programda canlandırdığının aksine farklı bir karaktere sahip olan başarılı oyuncu, sosyal medyayı da oldukça aktif kullanıyor.

Bakımlı halini takipçileri çok beğendi

Son olarak beyaz mini eteğiyle verdiği pozu takipçileriyle paylaşan Ecem Erkek, çok konuşuldu. Fotoğrafa kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi.

Gözlüklü, kısa saçlı ve özensiz giyinen Naime karakteri ile ünlenen Ecem Erkek'in, bu bakımlı hallerini takipçileri çok beğendi.



