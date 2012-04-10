Güle güle Meral Okay

Meral Okay, Bebek Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığında toprağa verildi. Yoğun katılım nedeniyle Bebek'te trafik de kilitlendi.

Okay'ı son yolculuğuna uğurlayan isimler arasında Sezen Aksu, Meral Okay'ın kuzeni Atilla Saral, Yonca Evcimik, Muhteşem Yüzyıl ekibi, Özcan Deniz, Çiğdem Anad, Cem Özer, Hülya Avşar, Oktay Kaynarca, Emel Sayın, Işın Karaca, Meltem Cumbul, Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Tolga Karel, Özgü Namal, Nükhet Duru, Meryem Uzerli, Yönetmen ve Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Adnan Polat, Celal Doğan, Mustafa Sarıgül, Mahsun Kırmızıgül, Nur Aysan, Engin Akyürek, Vahide Altan Gördüm, Adnan Şenses, İrem Sak ve Bahar Korçan yer aldı.

MERAL OKAY'IN KUZENİ ATİLLA SARAL ANLATTI

Bebek Camii'nde konuşan Atilla Saral Meral Okay'ın son gecesini şu sözlerle anlattı: "Son zamanlarında ayağa kalkacağım demişti. Çok neşeliydi, her şey yolundaydı. Son gecesi babası da yanına gelmişti. Babasını da gördü ve sabahında aramızdan ayrıldı."