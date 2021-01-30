Türkiye Güleda Cankel'in ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı

Güleda Cankel'in ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı

Türkiye

Güleda Cankel'in ölümünde yeni detaylar ortaya çıktı

Isparta'da eski sevgilisi Güleda Cankel'i öldüren Zafer Pehlivan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme sanık Pehlivan’ın, Güleda Cankel’i önce boğup, kalbinden en az 6 kere bıçaklamasını ve ölene kadar karnının üstünde oturmasını da, “Canavarca his bulunduğuna delalet etmeyeceğine” hükmetti. Cinayete ilişkin detaylar da belli oldu.

30 Ocak 2021, Cumartesi 14:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Isparta’da 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Güleda Cankel eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından önce boğulup sonrasında kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü. Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan hakkında mahkeme geçtiğimiz aylarda kararını vermişti. Mahkeme sanık Pehlivan’ı “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararının gerekçesini açıklayan Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi sanığa neden “tasarlayarak öldürme” ve “canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçlarından ceza vermediğini açıkladı.

Mahkeme gerekçesinde sanığın olaydan iki gün önce Güleda Cankel’e yazdığı nottaki, “Bugün 00.00’a kadar önce seni öldüreceğim sonra da kendimi öldüreceğim” cümlesini “Tasarlama” olarak kabul etmedi. Sanığın suçu tasarlasa bile vazgeçmesi fakat başka bir nedenle ve başka ani kararla suçu işlemesinde ‘tasarlamadan’ söz edilemeyeceğini belirten mahkeme, sanığın mektubu yazsa bile Güleda Cankel’i gördükten hemen sonra öldürmediğini, öncesinde konuştuklarını, çoğu kez baş başa kaldıklarını belirtilerek, Cankel’in barışmak istememesi üzerine sanığın eylemini gerçekleştirdiği anlatıldı.

Detaylar belli oldu

“Canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme” suçunun unsurlarının da oluşmadığını belirten mahkeme, “Maktulün vücudunda meydana getirilen şiddet, öldürmenin şekli, yaranın çokluğu, failde canavarca his bulunduğuna delalet etmez” dedi. Eziyet süresinde mağdurun sağ ve bilincinin açık olması gerektiğini belirten mahkeme gerekçesinde, “Sanığın maktulle aralarında çıkan tartışma sonucunda önce kablo ile boğmaya çalışması, ancak maktulün ölmediğini anlaması üzerine bu kez kalbinden çok sayıda bıçak darbesi ile öldürmesi ve maktulün öldüğünden emin olana kadar karnına oturması şeklinde gelişen eylemde sanığın öldürme kastının yanında işkence ya da eziyet çektirme kastının da bulunduğuna dair her türlü şüpheden uzak delil bulunmamaktadır” denildi.

Mahkemenin verdiği karar Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından da onaylandı. Tarafların itirazlarını Yargıtay Ceza Dairesi inceleyecek.

Damla Güler /Milliyet


İlgili Haberler
Güleda Cankel'in katilinin cebinden çıkan mektup tüyler ürpertti



Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Hep birlikte Türkiye’yiz
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Öğrenciye ücretsiz etkinlik rehberi
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Arayış
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Mesut Özil: Sözünü sakınmayan büyük yıldız
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Milyonların aklındaki tek soru
Murat Çelik
Şirin Sever
Bale yıllar sonra spor mu oldu?
Şirin Sever
Banu Şen
Anneler babalar Çoban Şevki'yi izlettiniz mi çocuklarınıza?
Banu Şen
Erkut Can
İki başkentten güzellikler saçıldı
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gine Bissau ve Senegal Cumhurbaşkanı ile görüştü