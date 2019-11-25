Isparta Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde alınan ifadenin de kendisine ait olduğunu ve bu ifadesini tekrar ettiğini belirten Zafer Pehlivan 2015 yılında Muğla'da bir arkadaş ortamında tanıştığı Güleda Cankel'in üniversite okumak için Isparta'ya geldiğini, bu süreçte aralarının açıldığını ileri sürdü. Güleda'nın Isparta'ya gittikten sonra kendisinden ayrıldığını iddia eden Zafer Pehlivan, 15 Kasım'da kente giderek konuşmak istediğini, iki gün kentte vakit geçirdikten sonra Güleda'nın kaldığı mahalleye gittiğini beyan etti. Zafer Pehlivan, daha sonra Güleda Cankel ile görüştüğünü belirterek, "Aramızda hakaret ve yaralama olayları gerçekleşti. Bu olaylara ilişkin emniyette ayrıca ifade verdim. İfade işlemlerinin ardından her ikimiz de serbest bırakıldık. Olay günü 11.30-12.00 sıralarında tekrar tartıştık." iddiasında bulundu.

''Isparta'ya ilk geliş amacım Güleda Cankel ile barışmaktı"

Cinayeti nasıl işlediğini detaylarıyla anlatan Zafer Pehlivan, sorgusunda bir sayfalık mektubunun sorulması üzerine, şunları iddia etti:

"Ben bu mektubu yaklaşık 2-3 gün önce yazdım. Bu mektubu korkutmak amacıyla Güleda Cankel'e atacaktım. Beni her türlü sosyal medya mecrasından engellediği için mektubu ona atamadım. Isparta'ya ilk geliş amacım Güleda Cankel ile barışmaktı."

Cinayeti önceden planlamadığını, bir anlık sinirle Güleda'yı öldürdüğünü ileri süren Zafer Pehlivan, "pişman" olduğunu söyledi.

#olayıngeçmişi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisi Güleda Cankel’in Muğla’da oturan eski sevgilisi Zafer Pehlivan, genç kızı ziyarete geldi. Pehlivan tartıştığı Güleda Cankel’in önce boğdu ardından bıçaklayarak öldürdü.

Güleda'nın hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele ettiği, 3 kez kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Güleda Cankel, Muğla Ortaköy mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Gözaltına alınan katil Zafer Pehlivan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Isparta Cezaevi'ne gönderildi.

Katilin sosyal medyada, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti" paylaşımında bulundu.

Bu haberi de okudular KADEM, "Sen Varsan Şiddete Yer Yok!" diyor

Bu haberi de okudular 6284 sayılı kanunu uygula, kadını yaşat (25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü)

Bu haberi de okudular Üniversiteli Güleda Cankel öldürüldü

Bu haberi de okudular Güleda Cankel'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

AA