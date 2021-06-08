Gülen ve Öz için Dink cinayeti ile ilgili önemli talep
Gelen bir son dakika haberine göre, Hrant Dink cinayeti davasında savcı, Fethullah Gülen ile Zekeriya Öz’ün de aralarında olduğu 13 sanık hakkında, kaçak sayılma ve mallarına tedbir konulması talebinde bulundu.
08 Haziran 2021, Salı 12:36 Son Güncelleme:
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Hrant Dink cinayeti davasında savcı, Fethullah Gülen ile Zekeriya Öz’ün de aralarında olduğu 13 sanık hakkında, kaçak sayılma ve mallarına tedbir konulması talebinde bulundu.
DHA
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