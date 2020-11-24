Gulf’ten akıllı telefonlara ‘Akıllı Sigorta’

Hırsızlığa karşı da güvence sunuyor

Akıllı telefon sahiplerinin kolayca telefonuna indirebildiği Gigit uygulamasıyla kullanımda olan cep telefonunun ses, ışık, görüntü, ekran, jiroskop vb. fonksiyonları analiz ediliyor. Telefonlara indirilen uygulama üzerinden sigorta da yaptırılabiliyor. Gulf Sigorta’nın Cep Telefonu Koruma Sigortası, hırsızlığa karşı da sigortalıya güvence sunuyor. Hırsızlığın kapalı bir ortamdan (ev, iş yeri, araç) gerçekleşmesi durumunda o ortama ‘zorlamayla’ girilmiş olması ve bu zorlama ibaresinin olay yeri görgü tespit tutanağında mutlaka bulunması gerekiyor. Açık alanlar ve kamuya açık alanlarda gerçekleşen hırsızlık olaylarında mağdur kişinin ya fiziksel zarara uğramış olması ya da cihazın tehdit, kaba güç, silah zoruyla yitirilmiş olması durumlarında olay yeri görgü tespit tutanağı ve müşteri ifade tutanağı ile ispatlanması gerekiyor.

Gigit mobil platforma giriş noktası oldu

Gulf, Gigit’i mobil platforma giriş noktası olarak görüyor. 2021 yılında da özellikle mobil uygulama tarafında ürün geliştirmelere devam edecek olan şirket, gigit’e hasar sürecini de içine alacak yeni fonksiyonlarda eklemeyi planlıyor. Gulf, önümüzdeki günlerde diğer tüketici sigortalarını da mobil uygulamaya taşımayı hedefliyor. Şirketin 2021 yılı ajandasında etkinlik ve verimliliği artırmak için robot süreç otomasyonu yer alıyor. Gulf Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, önümüzdeki günlerde yeni ürünlerin devreye gireceğini belirterek şu açıklamayı yaptı:

“Yenilik olarak Mahkeme Bilirkişi/Sigorta Tahkim için Mesleki Sorumluluk, Asansör İşletme ve Bakım Firmalarına Özel Mesleki Sorumluluk ile Covid-19 teminatı da içerecek şekilde revize edilen belirli seyahat branşı ürünlerimizi sayabiliriz. Bunların yanı sıra çalışmaları devam eden ve yılsonuna kadar tamamlanması öngörülen farklı bireysel sigorta ürünlerimiz de var. 2020’nin son çeyreğinde tüketicilere yönelik sunacağımız, Doğal Afet ve Covid-19 + Ferdi Kaza Güvencesi için 7 teminat limiti arasından seçim yapabilecekleri ve tüm kanallara açık bir program söz konusu. Ferdi Kaza ürün programlarımızı nasıl farklılaştırabiliriz, Covid ile artan dijital medikal hizmet ve servis taleplerini nasıl sigortalılarımıza ulaştırabiliriz kısmına da telemedicine/teletıp gelişmelerini dikkate alarak planlıyoruz.”



