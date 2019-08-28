Gülhan’ın Galaksi Rehberi programıyla tanınan Gülhan Şen Kanal D’nin magazin programı Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına katıldı. Peki, Gülhan Şen kimdir? Gülhan Şen kaç yaşında ve eşi kim? İşte Gülhan Şen hakkındaki detaylar…

GÜLHAN ŞEN KİMDİR?

16 Temmuz 1978 tarihinde doğan Gülhan Şen, Bulgaristan doğumlu. Bulgaristan’ın Şamnu şehrinde doğan Gülhan Şen’in asıl adı Gülhan Halidinova Mahmudova’dır.

Ortaokulu ve lise dönemlerinde Kabataş Erkek Lisesi’nde eğitim alan ünlü isim daha sonrasında üniversite eğitimi için İstanbul’a geçiş yaptı ve İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi – Radyo Televizyon bölümün bitirdi. Eğitimi sonrasında bir süre boyunca yurt dışında da bulunan Gülhan Şen, Londra’da Reuters Haber Ajansı’nda “Televizyon Haberleri ve Programları Hazırlama” üzerine eğitim alarak kendini bu alanda geliştirme fırsatı buldu. Gülhan Şen 6 Eylül 2015 tarihinde Alper Mestçi ile evlendi.

2002 – STARDUST (Star TV)

2003 – Eğitim ve Kariyer (CNN Türk)

2003 – Türk Sineması 2003 (Belgesel) (CNN Türk)

2003 – Sis Bulutunun Ardında Alzheimer (Belgesel) (CNN Türk)

2004 – Mustafa Hakkında Herşey () Aile dostu) (Sinema

2004 – 2007 – Zamanın Ruhu (Tv programı)(tv8)

2006 – Bayanlar Baylar (tv8) (Yarışma programı. )

2007 – 2013 – Gülhan’ın Galaksi Rehberi (tv8)

2009 – Pür Dikkat (tv8)

2009 – Kanalizasyon (Sunucu) (Sinema)

2012 – İşler Güçler (Deniz) (Sinema)

2014 – Günümüz – Gülhan’ın Galaksi Rehberi (TRT Haber)