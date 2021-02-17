Türkiye Gülistan'ı öldüren erkek kardeşi Abdullah Şaylemez tutuklandı

Gülistan'ı öldüren erkek kardeşi Abdullah Şaylemez tutuklandı

Türkiye

Gülistan'ı öldüren erkek kardeşi Abdullah Şaylemez tutuklandı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, ablası Gülistan Şaylemez'i sokak ortasında öldüren ve ifadesinde 'namus meselesi' diyen Abdullah Şaylemez tutuklandı.

17 Şubat 2021, Çarşamba 10:38 Son Güncelleme:
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Olay, 15 Şubat'ta akşam saatlerinde, Diyarbakır Adliyesi karşındaki Lise 4'üncü Sokak'ta meydana geldi. Kaldırımda yürüyen Gülistan Şaylemez'e, arkasından gelen kardeşi Abdullah Şaylemez, tabancayla 5 el ateş etti.

Gülistan, kanlar içinde yere yığılırken, kardeşi Şaylemez de olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Gülistan Şaylemez'in hayatını kaybettiği belirlendi. Abdullah Şaylemez, olaydan 3 saat sonra Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şaylemez, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

"Kızını Diyarbakır'da gördüm. Kötü yola düşmüş"

Öte yandan Abdullah Şaylemez'in, 11 Şubat'ta Almanya'dan İstanbul'a geldiği, önceki gün de Diyarbakır'a gittiği ortaya çıkmıştı. Gülistan Şaylemez'in 5 Şubat'ta polise verdiği ifadede, akrabaları olan Adil S.'nin kendisini Diyarbakır'da görüp, babası Abdülvehap Şaylemez’i arayarak, "Kızını Diyarbakır'da gördüm. Kötü yola düşmüş" dediği öğrenilmişti. Baba Abdülvehap Şaylemez'in bu telefon konuşmasının ardından oğlu Abdullah'ı arayarak Diyarbakır'a gelmesini istediği ortaya çıkmıştı.



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