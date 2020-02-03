Türkiye Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Türkiye

Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Tunceli'de 5 Ocak tarihinden beri kendisinden haber alınamayan Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor. Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak günü erkek arkadaşı Zainal Abakarov’dan ayrılıp minibüse giderken güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

03 Şubat 2020, Pazartesi 15:58 Son Güncelleme:
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Tunceli’de 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan ve en Sarı Saltuk Viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına görüntüsü takılan Gülistan Doku’yu arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmalardan henüz bir sonuç alınamazken Gülistan Doku’nun kaybolduğu 5 Ocak günü erkek arkadaşı Zainal Abakarov’dan ayrılıp minibüse giderken güvenlik kamerasına yansıyan yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sabah 11.20 sıralarında kayda alınan görüntülerde, arkadaşının yanından ayrılan Gülistan Doku'nun yolun karşısına geçerek durakta minibüs beklemeye başladığı yer alıyor. Ayrıca o esnada telefonu çalan Doku, yaklaşık 3 dakikalık görüşmesinin ardından gelen minibüse biniyor.

Görüntüleri ortaya çıkmıştı

Doku’nun daha önce de merkez Atatürk Mahallesi’nde bir kafe önünde erkek arkadaşı Zainal Abakarov ile konuşurken çekilen görüntüleri ortaya çıkmıştı. Gülistan Doku’nun en son görüntülerinin ortaya çıktığı Sarı Saltuk Viyadüğü bölgesindeki arama çalışmaları ise sürüyor.

Şanlıurfa’dan gelen 7 kişilik polis dalgıç ekibi, Uzunçayır Baraj Gölü’nde dalışlar gerçekleştirirken, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan (JÖAK) gelen ekipler ise baraj gölünde ROV cihazlarıyla arama çalışmaları yapıyor.

İHA


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