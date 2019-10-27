Güllerin içinden yüzük çıktı

Müge Dağıstanlı

muged70@gmail.com

Ivana Sert önceki gün 40 yaşına bastı.

Duyduğuma göre; sevgilisi Tarhan Telli 100 kırmızı gül eşliğinde ünlü bir markaya ait 35 bin TL’lik saat ve Sevan Bıçakçı imzalı bir yüzük hediye etmiş.

Sevgilisini öpücüklere boğan Ivana Sert, Tarhan Telli’nin organize ettiği doğum günü partisinde “Hayatımın en anlamlı, en sürprizli, en mutlu doğum günü” demiş.