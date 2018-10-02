Show TV'nin dram dizisi Gülperi'nin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Hasan'ın yerleştirdiği uyuşturucu Gülperi'nin canını fena halde acıtıyor. Gülperi'nin “İnsan en çok sevdiğinden nefret ediyor. En çok ona öfkeleniyor, en çok ona kırılıyor. Ben seni nasıl sevmekten vazgeçmemişsem, sen de beni sevmekten vazgeçmemişsin!” sözleri ise yürekleri dağlıyor. Polis'in gelip Gülperi'yi alıp götürdüğü sahnede Can'ın annesinden ayrılmak istemeyişi ve yaşananlar duygu dolu anlar yaşatıyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Gülperi'nin 3. Bölümünde; Yakup’un teklifi karşısında şok olan Gülperi, kızının ve kendi özgürlüğünün arasında bir seçim yapmaya zorlanır. Yakup artık Gülperi’yi kıskıvrak köşeye sıkıştırdığına ve torunlarını sonsuza kadar yanına alacağına emindir. Gülperi ise kızından vazgeçmemeye en az Yakup kadar kararlıdır, bu uğurda her türlü bedeli ödemeye de hazırdır. Gülperi’nin başının yine dertte olduğunu anlayan Kadir, kendi ailesiyle ilgili sorunlarını kısa süreliğine hallederek yeniden Taşkınhan’a gelir. Ve Yakup’un Gülperi’yi de yakından ilgilendiren, herkesten gizlediği bir sırrının olduğunu öğrenir. Can annesine yavaş yavaş yaklaşırken Bedriye ise Ali’nin kendisine yaptıklarından Gülperi’yi sorumlu tutmaktadır. Gülperi çocukları yanında olsa bile onlara ulaşmanın ne kadar zor olduğunu artık iyice anlamıştır. Ancak bu yolda onu bekleyen zorluklara bir yenisi eklenir; hiç ummadığı biri tarafından kendisine kurulan ve hayatını yeniden alt üst edecek olan tuzağın henüz farkında değildir.



