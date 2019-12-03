Gülse Birsel: Artık makyaj fayda etmiyor

Gülse Birsel hem yazdığı hem de Gizem rolüne hayat verdiği Jet Sosyete adlı dizinin setinden bir fotoğtaf paylaşan oyuncu yazdığı mesajla okuyanları tebessüm ettirdi. Dizi çekimlerindeki yorgunluğunu bir şarkıyla anlatan Birsel fotoğrafın altına şu notu düştü:

"Uykulaar haram oldu, gençliğim bak talan da olduu, zalım geeceler. (İç. Jet Sosyete Seti. Gece/ Genç ve akıl almaz güzellikteki kadının yüzünde çekimin 14. saatinin haklı gururu vardır, ne var ki gözleri kanlanmıştır ve artık makyaj fayda etmemektedir."

Oyuncular:

Gülse Birsel: Gizem Sahici Özpamuk

Cengiz Bozkurt: Cengiz Özpamuk

Derya Karadaş: Safiye Yüksel

Sarp Apak: Ozan Özpamuk

Ayşenil Şamlıoğlu (Zahide Özpamuk),

Hasibe Eren (Pelin Soner & Şennur Yılmaz),

Enis Arıkan (Tonguç Pehlivan - Tony),

Şahin Irmak (Talip Yılmaz),

Tuğba Çom Makar (Yıldız Yüksel) ,

Deniz Cengiz (İlayda Çıkrıkçıoğlu),

Ecem Uzun (Alara Çıkrıkçıoğlu),

Emre Taştekin (Tekin),

Utku Ateş (Berk), Ozan Güven (Levent Çıkrıkçıoğlu - 16. Bölüme konuk), Yasemin Sakallıoğlu (Kumsal), Nursena Yılmaz, Metin Coşkun (Fazlı), Nilgün Belgün (Olcay), Çağlar Çorumlu (Yaşar Yüksel), Bartu Küçükçağlayan (Gündüz Şahin), Aslı Bekiroğlu (Melike Şahin)

Konu: Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır. Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.