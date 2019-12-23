Gülse Birsel ve Ata Demirer yıllar sonra aynı dizide buluştu
Senaryosunu Gülse Birsel'in kaleme aldığı internet dizisi 'Jet Sosyete'nin yılbaşı özel bölümüne Ata Demirer konuk oldu. Gülse Birsel ve Ata Demirer, 'Avrupa Yakası'nın bitmesinden yıllar sonra aynı dizide yeniden buluştu.
Yeni sezonda PuhuTv'ye geçiş yapan 'Jet Sosyete', 27 Aralık Cuma akşamı yılbaşı özel bölümüyle ekranlara gelecek. Bu özel bölümün konuğu da Ata Demirer olacak. Gülse Birsel ve Ata Demirer, uzun bir aradan sonra ilk defa birlikte kamera karşısına geçti.
'27 Aralık’ta yılbaşı özel Jet Sosyete’ye kim geliyor?'
Gülse Birsel, Ata Demirer ile sette çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabından "27 Aralık’ta yılbaşı özel Jet Sosyete’ye kim geliyor, kim geliyor?" notuyla paylaştı.
https://www.instagram.com/p/B6YkbUTl_fl/
Ata Demirer de Jet Sosyete setinde çektiği kareyi "Aile saadeti" notuyla Instagram'dan paylaştı.
https://www.instagram.com/p/B6Yk9Qtn-Xt/
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