Gülse Birsel yeni bir proje üzerinde çalışıyor!

Gülse Birsel bugüne kadar ortaya çıkardığı birbirinden komik projelerle Türkiye’nin en sevilen komedi oyuncularından biri oldu. Rol aldığı dizilerin aynı zamanda senaristi de olan Gülse Birsel ekrana ilk olarak G.A.G isimli programın sunucusu olarak geldi.

2004 yılında ATV’de yayınlanan, başrol ve senaryo yazarlığını üstlendiği Avrupa Yakası ile çok büyük bir başarı elde etti. Bir kadın dergisinin çalışanlarının hikayesi üzerinden modern iş dünyasını komik bir dille aktaran Gülse Birsel, Avrupa Yakası ile dizi dünyasına yeni bir soluk getirdi.

Avrupa Yakası’nı yine komedi türünde olan Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizileri takip etti. Senaryosunu yazdığı her dizide mutlaka rol alan Gülse Birsel, Hırsız Var, Yedi Kocalı Hürmüz ve Aile Arasında isimli filmlerde de rol aldı.

Ortaya koyduğu her projeyle izleyiciyi kahkahaya boğan Gülse Birsel, Türkiye’nin kalemi en güçlü senaristlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kendine ait büyük bir hayran kitlesine sahip Birsel’in her projesi büyük bir merakla bekleniyor.

Yaklaşık iki yıl önce yayınlanan Jet Sosyete’den beri sesi soluğu çıkmayan yetenekli yazar büyük müjdeyi verdi. Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir dizinin hazırlığı içinde olduğunu söyledi. Bu kez dijital bir kanal için hazırlık yaptığını söyleyen Birsel, henüz yolun çok başında olduğunu, projenin ortaya çıkmasının zamanının olduğunu da belirtti.







