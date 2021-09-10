Magazin Gülse Birsel yeni bir proje üzerinde çalışıyor!

Gülse Birsel yeni bir proje üzerinde çalışıyor!

Magazin

Gülse Birsel yeni bir proje üzerinde çalışıyor!

Komedi dizisi dendiğinde Türkiye’de akla gelen ilk isimlerden biri olan Gülse Birsel, ortaya çıkardığı her proje ile büyük başarı elde etti. En son Jet Sosyete ile ekrana gelen Birsel hayranlarına büyük müjdeyi verdi.

10 Eylül 2021, Cuma 13:58 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Gülse Birsel bugüne kadar ortaya çıkardığı birbirinden komik projelerle Türkiye’nin en sevilen komedi oyuncularından biri oldu. Rol aldığı dizilerin aynı zamanda senaristi de olan Gülse Birsel ekrana ilk olarak G.A.G isimli programın sunucusu olarak geldi.

2004 yılında ATV’de yayınlanan, başrol ve senaryo yazarlığını üstlendiği Avrupa Yakası ile çok büyük bir başarı elde etti. Bir kadın dergisinin çalışanlarının hikayesi üzerinden modern iş dünyasını komik bir dille aktaran Gülse Birsel, Avrupa Yakası ile dizi dünyasına yeni bir soluk getirdi.

Avrupa Yakası’nı yine komedi türünde olan Yalan Dünya ve Jet Sosyete dizileri takip etti. Senaryosunu yazdığı her dizide mutlaka rol alan Gülse Birsel, Hırsız Var, Yedi Kocalı Hürmüz ve Aile Arasında isimli filmlerde de rol aldı.

Ortaya koyduğu her projeyle izleyiciyi kahkahaya boğan Gülse Birsel, Türkiye’nin kalemi en güçlü senaristlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kendine ait büyük bir hayran kitlesine sahip Birsel’in her projesi büyük bir merakla bekleniyor.

Yaklaşık iki yıl önce yayınlanan Jet Sosyete’den beri sesi soluğu çıkmayan yetenekli yazar büyük müjdeyi verdi. Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir dizinin hazırlığı içinde olduğunu söyledi. Bu kez dijital bir kanal için hazırlık yaptığını söyleyen Birsel, henüz yolun çok başında olduğunu, projenin ortaya çıkmasının zamanının olduğunu da belirtti.


İlgili Haberler
Gülse Birsel’den yeni dizi kararı!


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
10 Eylül 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Bu reklamı kabul buyurunuz efenim…
Şirin Sever
Mehmet Coşkundeniz
Zeki Müren'li reklam gerçeği
Mehmet Coşkundeniz
Uğur Alkapar
İdo tamam, Lider olmamış
Uğur Alkapar
Hande Kazanova
6 Eylül haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
6 Eylül haftasına astrolojik bakış: Yenileniyoruz
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Muhteşemdiniz
Suna Akyıldız
Gökçen Erdoğan
Cinsel öğrenme yıllar sürer
Gökçen Erdoğan
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pembe bir yunusla aynı gezegende yaşadığımızı biliyor muydunuz?
Funda Duru
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gökhan Çıra'dan boşanan Selin Ciğerci'den ilk hamle geldi