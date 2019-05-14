Önceki gün City's AVM'de alışveriş yaparken objektiflere takılan Gülse Birsel; Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren gibi birçok ünlü ismin yer aldığı 'Jet Sosyete' dizisinin önümüzdeki sezon televizyon platformunda olmayacağını, internet platformunda seyircinin karşısına çıkacağını söyledi.

Oyuncu, "Dizimiz önümüzdeki sezon televizyon platformunda değil, İnternet platformunda olacak. 120-150 dakikalar sitcom tarzında olmuyor. 45-50 dakikalar arasında yapacağız, Sitcom tarzında fıstık gibi. Artık insana yakışır bir şekilde yaşamak istiyorum. En azında haftada bir gün izin olacak" dedi.



