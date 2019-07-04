Başarılı oyuncu ve senarist Gülse Birsel yaptığı işler ile hep gündeme geldi. Gülse Birsel’in özel hayatı hakkında çok az şey biliyoruz. 22 yıldır Murat Birsel ile evli olan güzel oyuncu Gülse Birsel özel yaşantısı ile pek gündeme gelmiyor. Peki, Gülse Birsel’in eşi Murat Birsel kimdir? İşte detaylar…

MURAT BİRSEL KİMDİR?

Murat Birsel, 1960 yılında İzmir Karşıyaka’da dünyaya geldi. Babası hukuk profesörü, annesi mesleğin arkeologdur. Yazar ve şair Salah Birsel büyükbabasıyla kardeştir. Ankara İlkokulu, Saint Joseph, İzmir Atatürk Lisesi mezunu. 9 Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nün mezun oldu.

Murat Birsel, 1980 yılında Yeni Asır Gazetesi’nde muhabir olarak meslek hayatına başladı. Rapor Gazetesi’nde Dış Haberler Müdürü olarak mesleki hayatına devam etti.

1984- 87 yılları arasında University of North Texas’da Siyasal Bilimler Uluslararası İlişkiler alanında master yaptı.

1988-1991 yıllarında Dr. Adnan Kahveci’nin danışmalığını ve TRT Genel Müdür Müşavirliği yaptı. 1991’de Sabah Gazetesi’nin Haber Müdürü oldu. İstanbul’da kısa bir süre kaldı ve sonra tekrar Ankara’ya Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak döndü. 1990 ortalarında ATV Haber Merkezi’nin kuruluşunda görev yaptı ve ardından NTV’nin kuruluşunda görev yaptı. NTV’de “Gündemdekiler” programı ile tanındı. NTV’de ‘Murat Birsel’le 5 Çayı’ adlı program yaptı. Murat Birsel, 2000’lere ATV Haber’in anchormanliğini yaparak başladı ve günümüze kadar meslek hayatı boyunca haberciliği öne çıkartarak ATV, NTV, TV8, Cine5’de televizyon programcılığı ve Sabah, Vatan, Star’da köşe yazarlığını hemen her zaman beraber sürdürdü.

Murat Birsel ODTÜ’de bir dönem ders vermiştir. 1996 yılında Tayyibe Gülek ile ilk evliliğini yaptı. Gülse Birsel ile 1999 yılında evlendi.