Gülşen 4 ülkede yaşayacak

Çift, Kensington semtinden 8 milyon TL’ye ev, Soho’dan 7.5 milyon TL’ye bir daire alıp müzik stüdyosuna çevirdi. Böylece Gülşen’in yorucu temposu başladı. Pop yıldızı haftanın 2 günü konser için İstanbul’a gelecek.

5 MİLYON TL'LİK VİLLASININ DEKORASYONUYLA İLGİLENECEK

Zorlu AVM’nin rezidans bölümündeki 30 milyonluk dairesinde kalacak. Haftanın bir günü İspanya’ya gidip Costa Brava bölgesinden aldığı 5 milyon TL’lik villasının dekorasyonuyla ilgilenecek.

LOS ANGELES'TEKİ BİR YAPIMCIDAN DÜET TEKLİFİ ALDI

Los Angeles’taki bir yapımcıdan düet teklifi alan Gülşen’in, bu çalışması için yapacağı Amerika turları da ekim sonundan itibaren başlıyor.

Müge Dağıstanlı/POSTA

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