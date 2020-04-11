Gülşen Abi dizisi ne zaman?
1994 yılında TRT'de yayınlanan Türk komedi dizisi Gülşen Abi, ekranlara geri döndü.
11 Nisan 2020, Cumartesi 14:40 Son Güncelleme:
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1990’lı yılların en iyi dizilerinden olan, “Gülşen Abi” TRT1’de yeniden izleyicilerle buluştu. Birçok kişinin kaçırmadan izlediği komedi dizisi, izleyicileri yeniden ekrana bağlayacak.
Gülşen Abi dizisi konusu:
Gülşen Abi, bir gazetede, Gülşen Abla adlı köşeyi hazırlayan Abidin adlı gazetecinin maceralarını konu alıyor. Gülşen Abla, Türkiye'nin absürd mizah anlayışına sahip ilk dizilerinden. Her bölümde Abidin ve çevresindekiler yaşadıkları komik maceralarla izleyicileri ekrana bağlıyor. Dizi, akıllarda yer eden karakterleri, mizah anlayışıyla tekrar ekranlarda.
Güşen Abi dizisi oyunları
Yönetmen koltuğunda Uğur Erkır ve Samim Değer’in oturduğu Gülşen Abi, TRT1 ekranlarında 12:50 - 14:05 arasında izleyici ile buluşacak.
- Haluk Bilginer - Abidin Özbidin, nam-ı diğer Gülşen Abi
- Nilüfer Açıkalın - Sevda (Abidin'in uzatmalı nişanlısı)
- Selim Naşit - Asım Bey (Cimri yazı işleri müdürü)
- Yıldıray Şahinler - Nejat (Aptal ofisboy)
- Erdal Küçükkömürcü - Nihat (Nejat'ın kuzeni)
- Leman Çidamlı - Abidin'in evladına aşırı düşkün annesi
- Necdet Yakın - Sevda'nın inatçı babası Fikret Bey
Gülşen Abi dizi müziği:
Kenan Doğulu
Ozan Doğulu