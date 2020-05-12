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Magazin Gülşen Bubikoğlu'na teklif çok, dönüş yok

Gülşen Bubikoğlu'na teklif çok, dönüş yok

Magazin

Gülşen Bubikoğlu'na teklif çok, dönüş yok

‘Türk Sineması’nın Gelmiş Geçmiş En Güzel Kadın Oyuncusu Kim?’ anketlerinde herkesi geride bırakan Gülşen Bubikoğlu ekranlara dönmeyi düşünmüyor.

12 Mayıs 2020, Salı 07:01 Son Güncelleme:
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Gülşen Bubikoğlu 70’li yıllarda Yeşilçam’a adım atıp ‘Gırgıriye’, ‘Leyla ile Mecnun’, ‘Yaban’, ‘Görgüsüzler’, ‘Paramparça’ gibi onlarca filmin başrolünde yer aldı. En son 1998’de ‘Affet Bizi Hocam’ dizisinde oynadı. Ama ne zaman sosyal medyada ‘Türk Sineması’nın Gelmiş Geçmiş En Güzel Kadın Oyuncusu Kim?’ anketi açılsa Gülşen Bubikoğlu, Müjde Ar’dan Hülya Avşar’a kim varsa fark atıyor, rakiplerini geride bırakıyor.

Vaktini torunu ile geçiriyor

65 yaşındaki oyuncu, “Ekrana ne zaman döneceksiniz, artık sizi çok özledik” diye soran hayranlarına şu yanıtı veriyor: “Vaktimi kızım Zeynep’ten olan torunum Mavi ile geçiriyorum genellikle. Bana büyük enerji veriyor. Hayata bağlıyor. Çok neşeli, kaliteli anlar yaşıyoruz. Dizilerden ise sağolsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum.

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