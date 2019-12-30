Gülşen derin dekolteli elbisesiyle göz kamaştırdı

Gülşen'in yılın son konseri olan İstanbul konserinde izdiham yaşandı. 2,5 saat sahnede kalan sanatçı, söylediği hit şarkılarıyla hayranlarını coştururken derin yırtmaçlı elbisesiyle de adeta göz kamaştırdı.

Konser fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan sanatçının paylaşımına on binlerce beğeni ve yorum geldi.

20 bin TL'lik çizme ve 4 bin TL'lik elbise

Kasım ayında KKTC’nin 36. yıl kutlamaları haftasında konser veren ünlü sanatçının 20 bin TL’ye aldığı çorap-çizmesi ve 4 bin TL’lik elbisesi çok konuşulmuştu.

Toplam 24 bin TL'lik sahne stili için şunları söylemişti:

'Giyimde bütçem ve limitim var'

“Giyimde bir bütçem ve limitim var. Sahne kostümlerime ve günlük kıyafetlerime önem veriyorum. Bu işime ve seyirciye olan saygımdan kaynaklanıyor.”