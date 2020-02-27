Gülşen: En pahalı biziz tabii
Gülşen ile müzisyen eşi Ozan Çolakoğlu, Londra dönüşü şarkıcı Edis ile stüdyoya kapandı. Gülşen stüdyo çıkışı objektifleri fark edince gece yarısı olmasına rağmen anında güneş gözlüğünü taktı. Şarkıcı makyajsız haliyle görüntü vermek istemedi. Hakan KIRARSLAN / POSTA
27 Şubat 2020, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Gülşen ile eşi Ozan Çolakoğlu ve Edis stüdyoda geç saatlere kadar çalıştılar. Gülşen “İngiltere’yi seviyorum ama Türkiye’ye gelince taşı toprağı öpmek istiyorum, memleketimi çok özlüyorum. Ülkemin eşi benzeri yok” diye konuştu. “En pahalı besteleri sizin yaptığınız söyleniyor, doğru mu?” sorusuna ise “Tabii ki en pahalı biziz, doğru. Fakat fiyat konuşmak ayıp” yanıtını verdi.
Şarkı başına 500 bin lira
Gülşen ile birçok albüme aranjörlük yapan Ozan Çolakoğlu, söz, müzik ve düzenleme dahil şarkı başına 500 bin lira alıyor. Gülşen sahneye de 100 ila 150 bin TL’ye çıkıyor.
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