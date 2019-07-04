Gülşen: Geceleri uyanıp sucuklu tost yerim

Gülşen, Elle dergisi’ne verdiği röportajda “İnsanlar senin hakkında neyi bilsin isterdin?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bazen gece yarısı uyanıp sucuklu tost yediğimi.”

Hamilelik döneminde 25 kilo aldığını söyleyen Gülşen, spor ve sağlıklı beslenerek kilolarından kurtulmuş. Cilt güzelliğini annesinden miras aldığını söyleyen Gülşen, kozmetiğe çok para yatırdığını da belirtmiş.

İşte popçunun açıklamalarından kesitler:

-Söz yazarken yalnızlık ve sessizlik isterim. O dönemde bana yaklaşmayan yılan bin yaşar.

-Gittiğim bir mekanda benim şarkım çalıyorsa değiştirtirim. Günlük hayatta öne çıkmayı hiç sevmiyorum.”

-Cildimin güzelliği annemden miras. Ama kremlere çok para harcıyorum.