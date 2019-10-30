Gülşen: İkinci çocuğa vakit yok

Gülşen önceki akşam Kıbrıs’taki Nuh’un Gemisi Deluxe Hotel’de konser verdi.

'Keşke daha çok yapabilsek'

“Azur Benan’a kardeş düşünüyor musunuz?” sorusuna “Eşim Ozan ile çocukları çok seviyoruz, keşke daha çok yapabilsek. Ama ne zamanımız, ne de enerjimiz var” yanıtını verdi.

'Müzikal olabilir ama dizilerde oynamam'

Gülşen oyunculuk yapmayı hiç düşünmediğini de söyleyip “Müzikal olabilir ama dizilerde oynamam. bu konuda kendime güvenim hiç yok” diye konuştu.

Bu haberi de okudularGülşen, Seda Sayan'ın 'Yetiş bacım' filtresini kullanıyor

Bu haberi de okudular Gülşen'in 3 sırrı