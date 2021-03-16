Magazin Gülşen, İspanya’dan ‘elleri kolları servetle dolu’ döndü

Gülşen, İspanya’dan ‘elleri kolları servetle dolu’ döndü

Magazin

Gülşen, İspanya’dan ‘elleri kolları servetle dolu’ döndü

Dün sosyal medyada yeni aksesuarlarını paylaşıp havasını atan ünlü popçunun sadece saat ve yüzüğünün toplam değeri 111 bin TL’ydi…

16 Mart 2021, Salı 11:56 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Pop müziğin ünlü ismi Gülşen, bir süredir oğluyla İspanya'daydı. Barcelona'nın altını üzerine getiren ünlü şarkıcı, alışveriş tutkusunu burada da konuşturdu. En ünlü mağazalardan alışveriş yapıp cebini boşaltan Gülşen, İstanbul'a elleri kolları dolu döndü.

Dün Instagram'dan yeni aksesuarlarını paylaşıp havasını atan Gülşen, lüks sevdasını da bir kez daha gözler önüne serdi. Son günlerin en favori parçası Bulgari marka bir yüzük ve yine Bulgari marka saatini gösteren Gülşen'in aksesuarları da toplam 111 bin TL'ydi.

İlgili Haberler
Gülşen'in kürkü gerçek mi?Ceylan'ın yeni imajını birçok kişi Gülşen'e benzettiGülşen'den 500 bin TL'lik satışGülşen, 20 bavulla İspanya'ya gitti


Yazarlarımızdan
Gökçen Erdoğan
Süte güvenip de korunmasız sevişmeyin
Gökçen Erdoğan
Filiz Özkol
16 Mart 2021 günlük burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Aşık rolü yaptı ben de inandım
Mehmet Coşkundeniz
Suna Akyıldız
Konu kendi kızı olunca...
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
15 Mart haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Astroloji günü kutlu olsun
Öner Döşer
Şirin Sever
Nasıl geçti sahi koronalı bir yıl?
Şirin Sever
Funda Duru
Bir Instagram hesabının anatomisi: Lady Gaga
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Ekonominin derin girdapları ve yükselen yıldızları
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Herkes bir günlüğüne kadın olsun!
Elif Demirtaş Bilir
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
Bekir Saçar
Sosyetik hanımlar klip oyuncusu oldu
Bekir Saçar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hande Erçel'le ilgili bomba iddia! İkinci Murat dönemi mi başladı?