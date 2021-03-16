Gülşen, İspanya’dan ‘elleri kolları servetle dolu’ döndü

Pop müziğin ünlü ismi Gülşen, bir süredir oğluyla İspanya'daydı. Barcelona'nın altını üzerine getiren ünlü şarkıcı, alışveriş tutkusunu burada da konuşturdu. En ünlü mağazalardan alışveriş yapıp cebini boşaltan Gülşen, İstanbul'a elleri kolları dolu döndü.

Dün Instagram'dan yeni aksesuarlarını paylaşıp havasını atan Gülşen, lüks sevdasını da bir kez daha gözler önüne serdi. Son günlerin en favori parçası Bulgari marka bir yüzük ve yine Bulgari marka saatini gösteren Gülşen'in aksesuarları da toplam 111 bin TL'ydi.



