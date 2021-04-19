Gülşen kendisini cansız mankene benzetti

Şarkıcı Gülşen ayna karşısında yeni kıyafetlerini denediği sırada çektiği bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı. Giydiği ilginç kıyafetle dikkat çeken Gülşen'in kendisiyle ilgili yorumu da olay oldu. Aynanın karşısına geçip poz veren Gülşen, kendini cansız mankene benzetti. Ünlü şarkıcı fotoğrafına, "Cansız manken sandım, benmişim ayol" notunu ekledi.



