Magazin Gülşen kendisini cansız mankene benzetti

Gülşen kendisini cansız mankene benzetti

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Gülşen kendisini cansız mankene benzetti

Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evlilik süren şarkıcı Gülşen, ayna karşısında verdiği pozu yayınladı. Kendisini cansız mankene benzettiğini ifade eden ünlü şarkıcının zayıflığı da dikkatlerden kaçmadı.

19 Nisan 2021, Pazartesi 12:12 Son Güncelleme:
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Şarkıcı Gülşen ayna karşısında yeni kıyafetlerini denediği sırada çektiği bir fotoğrafını Instagram sayfasından paylaştı. Giydiği ilginç kıyafetle dikkat çeken Gülşen'in kendisiyle ilgili yorumu da olay oldu. Aynanın karşısına geçip poz veren Gülşen, kendini cansız mankene benzetti. Ünlü şarkıcı fotoğrafına, "Cansız manken sandım, benmişim ayol" notunu ekledi.


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