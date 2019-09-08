Gülşen: Ne giyeceğime ben karar veririm

Gülşen, transparan elbisesiyle ilgili eleştirileri, kadına şiddet penceresinden değerlendirdi.

Sahne kostümüne, eşi Ozan Çolakoğlu dahil kimsenin karışamayacağını belirten şarkıcı, ''Özgür bir birey olarak ne giyeceğime ben karar veririm, başkası değil... Yıllardır beni bu tarz kıyafetlerle sıkça görüyorsunuz. Konuşulması garip geldi. Kafaların değişmesi lazım'' dedi.

Eşiyle birbirlerini mesleki konuda desteklediklerini anlatan Gülşen, şöyle devam etti: ''Gündemimizde kadınların ve erkeklerin yaşadığı ciddi şiddet olayları varken, iki tarafı da birbirinden üstün gösterecek durumların olmaması gerekiyor. Ben de Ozan da bir bireyiz... Ne yapacağımıza karar verecek yaşta ve zekadayız. Özgürlükleri kısıtlayacak her şeyin karşısında olmalıyız.''

''SAHNEYE DEĞİL PODYUMA ÇIKMALISIN''

Gülşen, transparan elbisesinin ardından swarovski taşlı bikinili pozuyla da sosyal medyayı sallamıştı. Pop yıldızının bu karesi için rekor sayıda yorum yapılmıştı.

İŞTE BAZILARI:

''Şimdi güneş düşünsün.''

''Eşin Ozan Çolakoğlu'nun ömrünü uzatırsın.''

''Sahneye değil, podyuma çıkmalısın.''

Haberin fotoğrafları için tıklayın Gülşen'in şoke eden değişimi