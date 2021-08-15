Gülşen oğlunun da beslenmesine dikkat ediyor

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; fit vücuduyla dikkat çeken Gülşen, kendi beslenmesine dikkat ettiği kadar oğlununkine de özen gösteriyor. Azur Benan'ın sağlıklı beslenmesi için elinden geleni yapan şarkıcı, bugüne kadar hep organik ve taze ürünleri tercih ediyor.

Gülşen, çikolata, cips ve kola gibi zararlı gıdaları da evine almıyor. Şarkıcının, beslenme koçundan da destek alarak oğlu için her güne özel bir menü oluşturduğu iddia ediliyor.

'NE GİYDİĞİME SADECE KENDİM KARAR VEREBİLİRİM'

Geçtiğimiz haftalarda da sahneye transparan bir pantolonla çıkan bir çocuk annesi Gülşen, sahne tarzıyla günlerce konuşulmuştu. Bazıları şarkıcıya kostümünü çok yakıştırırken, bir kesim de Gülşen'i eleştirmişti.

Kıyafeti nedeniyle tartışmalara neden olan 45 yaşındaki Gülşen ise konuyla ilgili, Instagram hesabından bir açıklama yapmıştı.

Gülşen, "Son konserimde, dilediğimi giyme özgürlüğümü kullanarak seçtiğim kıyafet, bir çok farklı ama en mühimi özgürlük alanına, tercihlere olan saygı sınırlarını aşan türden yorumları duymama sebep oldu. Sizler için çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim. Tıpkı sizlerin de hayatlarında olduğu ya da olması gerektiği gibi. Bir toplumu oluşturan bütün parçaların, her görüşten, her inançtan olan tüm insanların, birbirlerine zarar vermeden, dilediği şekilde bir arada barış içinde yaşamasıdır bütün hikaye..." diye yazmıştı.