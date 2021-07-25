Magazin Gülşen sahne kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu!

Gülşen sahne kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu!

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Gülşen sahne kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu!

Son dönemde sahne kostümleriyle sık sık magazin gündemine düşen Gülşen, dün Alaçatı'da bir mekanda hayranlarının karşısına çıktı. Yine iddialı bir kıyafet seçen şarkıcı, fit görüntüsüyle adından söz ettirdi.

25 Temmuz 2021, Pazar 15:36 Son Güncelleme:
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Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte konser sezonu açıldı. Ünlü isimler farklı farklı mekanlarda sahne almaya başladı.

KIYAFETİ YİNE OLAY OLDU 

Ünlü şarkıcı Gülşen de uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak Alaçatı'da sahne alan şarkıcı, tercih ettiği sahne kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu.

FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ 

Karışık renkli, geometrik desenli yüksel bel pantolonunu, bronz tonlarında bir üstle kombinleyen Gülşen'in fit haline beğeni yağdı.

Sahnede çekilen kareleri sosyal medya hesabından "Alaçatı" notuyla paylaşan Gülşen'e, hayranlarının yanı sıra Seda Sayan Deniz Akkaya gibi ünlü isimlerden de yorum geldi.

TRANSPARAN PANTOLONUNA ELEŞTİRİ YAĞMIŞTI 

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da sahneye transparan bir pantolonla çıkan bir çocuk annesi Gülşen, sahne tarzıyla günlerce konuşulmuştu. Bazıları şarkıcıya kostümünü çok yakıştırırken, bir kesim de Gülşen'i eleştirmişti.

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