Gülşen sahne kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu!

Pandemi yasaklarının kalkmasıyla birlikte konser sezonu açıldı. Ünlü isimler farklı farklı mekanlarda sahne almaya başladı.

KIYAFETİ YİNE OLAY OLDU

Ünlü şarkıcı Gülşen de uzun bir aranın ardından sevenleriyle buluşmaya devam ediyor. Son olarak Alaçatı'da sahne alan şarkıcı, tercih ettiği sahne kıyafetiyle sosyal medyada gündem oldu.

FİT HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Karışık renkli, geometrik desenli yüksel bel pantolonunu, bronz tonlarında bir üstle kombinleyen Gülşen'in fit haline beğeni yağdı.

Sahnede çekilen kareleri sosyal medya hesabından "Alaçatı" notuyla paylaşan Gülşen'e, hayranlarının yanı sıra Seda Sayan Deniz Akkaya gibi ünlü isimlerden de yorum geldi.

TRANSPARAN PANTOLONUNA ELEŞTİRİ YAĞMIŞTI

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda da sahneye transparan bir pantolonla çıkan bir çocuk annesi Gülşen, sahne tarzıyla günlerce konuşulmuştu. Bazıları şarkıcıya kostümünü çok yakıştırırken, bir kesim de Gülşen'i eleştirmişti.