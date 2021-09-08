Gülşen şaşırtmadı! Sahne kostümüyle adından söz ettirdi
İddialı sahne kıyafetleriyle sık sık gündeme gelen Gülşen, önceki gün Yalova’da sahne aldı. Yeşil bir elbiseyle sahneye çıkan Gülşen, hem sesi hem de güzelliğiyle gözleri kamaştırdı.
08 Eylül 2021, Çarşamba 13:15 Son Güncelleme:
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Pandemi kısıtlamalarının ardından yaz boyunca doyasıya sahne veren Gülşen, önceki akşam Yalova’da sahne aldı. Yaz boyunca giydiği cesur sahne kıyafetleriyle isminden sıkça söz ettiren Gülşen, dün akşamki sahnesinde ise yeşil bir elbise tercih etti.
ALKIŞLAR GÜLŞEN’E
Kendisini dinlemeye gelen hayranlarını gece boyunca söylediği şarkılarla eğlendiren Gülşen, sevenlerinden bol bol alkış aldı. Başarılı sahne performansıyla kulakların pasını silen Gülşen, sahnede giydiği mini elbisesiyle de gözleri üzerine çekti.
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