Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu kararını verdi!

2016 yılında Barselona’da nikâh masasına oturan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çiftinin bir ayağı artık İspanya’da olacak. Geçen yıl Barselona’nın sahil kasabası Costa Brava’dan 4 milyon liraya villa alan çift, bir süredir evin tadilatıyla uğraşıyordu.

Eğitim için

Ozan Çolakoğlu’nun çalışmalarını oradan da sürdürebilmesi için villaya bir stüdyo yaptıran ikili, 1 ay önce İspanya’daki yeni yuvalarına yerleşti. Türk pop müziğinin en çok kazanan isimlerinden olan Gülşen-Ozan Çolakoğlu çifti, 3 yaşındaki oğulları Azur Benan’ın eğitimi için bu kararı almış.

Zorlu Center’daki rezidanslarını da olduğu gibi tutan aile, işleri oldukça İstanbul’a gelecekmiş. Pandemi tüm dünyada çalışma koşullarını değiştirdi. Belli ki Gülşen de bundan sonra daha az sahne çalışması yaparak kendisini, eşiyle birlikte müzik üretimine adayacak.







