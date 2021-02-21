Çift önceki gün Azur’u hastaneye getirdi. Yün çorap ve terlik ile görüntülenen Gülşen “Gelmişken biz de genel bir kontrolden geçtik. Şimdi eve gidiyoruz” dedi.

Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu ve oğulları Azur Benan ile İspanya’nın Katalonya bölgesindeki Costa Brava’ya taşınmıştı. 15 bavulla giden Gülşen, yanına alamadığı eşyalarını depoya kaldırmıştı. Bunu fırsata çevirmek isteyen popçu, elbise ve aksesuarlarını internetteki bir ikinci el sitesi üzerinden satışa çıkardı.

Yarıya yakını satıldı

Dünyaca ünlü markalardan alınmış pahalı kıyafet, ayakkabı ve çantalar arasında özel tasarımlar da var. Gülşen’in açtığı sanal mağazadaki 491 ürünün toplam değeri 500 bin TL. En pahalı parça 9 bin 900 TL’lik fiyatı ile Mugler imzalı sahne elbisesi. En ucuzu ise 15 TL’ye sattığı bileklikler. Şarkıcı, oğlu Azur Benan’a küçük gelen ayakkabı ve kıyafetlerini de satıyor. Ürünlerin 230 adedi çoktan satıldı.



