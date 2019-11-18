Balenciaga’dan 20 bin TL’ye aldığı çorap-çizme ve Paco Rabanne imzalı 4 bin TL’lik elbiseyle ışıl ışıldı. 24 bin TL’lik stili için şunları söyledi:

'Giyimde bütçem ve limitim var'

“Giyimde bir bütçem ve limitim var. Sahne kostümlerime ve günlük kıyafetlerime önem veriyorum. Bu işime ve seyirciye olan saygımdan kaynaklanıyor.”





Bu haberi de okudular Gülşen: İkinci çocuğa vakit yok





Bu haberi de okudular Gülşen ve Aleyna yurt dışı gardıroplarına ne kadar harcadılar