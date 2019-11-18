Gülşen'in 20 bin TL'lik çizmesi ve 4 bin TL'lik elbisesi
Gülşen, KKTC’nin 36. yıl kutlamaları haftasında Girne Rocks Hotel’de konser verdi.
Balenciaga’dan 20 bin TL’ye aldığı çorap-çizme ve Paco Rabanne imzalı 4 bin TL’lik elbiseyle ışıl ışıldı. 24 bin TL’lik stili için şunları söyledi:
'Giyimde bütçem ve limitim var'
“Giyimde bir bütçem ve limitim var. Sahne kostümlerime ve günlük kıyafetlerime önem veriyorum. Bu işime ve seyirciye olan saygımdan kaynaklanıyor.”
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