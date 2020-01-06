43 yaşındaki Gülşen sahnede giydiği birbirinden cesur kıyafetlerle kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

2019'un son konserini İstanbul'da veren Gülşen derin yırtmaçlı siyah elbisesiyle göz kamaştırmıştı. Konser fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan sanatçının paylaşımına on binlerce beğeni ve yorum gelmişti.

1 çocuk annesi olan Gülşen “Eşiniz sizi kıskanıyor mu?” sorusuna “Hayır hiç karışmaz. Kıskanmaz da. Aksine giydiklerimi ve stilimi çok beğenir, destekler” yanıtını vermişti.

Gülşen'in son sahne kıyafeti yine çok konuşuldu. Beyaz derin yırtmaçlı elbisesi bazı takipçiler tarafından kombinezona benzetilirken tarzını beğenenler de oldu rüküş bulanlar da...

- Elbise mi kombinezon mu bilemedim.

- Bildiğin gecelik.

- Sabahlığa benziyor, kıyafet üzerinde güzel duruyor ama.

- Ne tarzı resmen gecelik giymiş.

- Biz buna elbise demiyoruz gecelik diyoruz.

- Çeyizindeki saten geceliğini giymiş.

- Her zaman farklı ve şık.

- Gulşen'e her şey yakışıyor.

- Elbiseden çok gecelik desek daha doğru olur.

- Elbisemi o gecelik sandım.

- Saten gecelik fransız dantel işlemeleri var elbise değil.