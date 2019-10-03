Gülşen'in son hali Aleyna Tilki'ye benzetildi
Gülşen daha önce paylaştığı bir fotoğrafla Aleyna Tilki'ye benzetilmiş hatta genç şarkıcıya özendiği iddia edilmişti. Gülşen'in geçen gün paylaştığı fotoğraf bu iddiaları güçlendirdi
Şarkıcı Gülşen (43) sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla 19 yaşındaki Aleyna Tilki’ye benzetildi.
'Aleyna'nın fena fanıymış'
Fotoğrafın altına kısa sürede ‘Aleyna sandık’, ‘Aleyna’nın fena fanıymış’, ‘18 yaşına yeni girmiş gibi’ yorumları yapıldı.
Gülşen'in daha öncesinde Aleyna Tilki'ye benzetildiği fotoğraf...
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