Gülşen'in son hali Aleyna Tilki'ye benzetildi

Gülşen daha önce paylaştığı bir fotoğrafla Aleyna Tilki'ye benzetilmiş hatta genç şarkıcıya özendiği iddia edilmişti. Gülşen'in geçen gün paylaştığı fotoğraf bu iddiaları güçlendirdi

03 Ekim 2019, Perşembe 07:34 Son Güncelleme:
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Gülşen'in son hali Aleyna Tilki'ye benzetildi

Şarkıcı Gülşen (43) sosyal medyada paylaştığı fotoğrafla 19 yaşındaki Aleyna Tilki’ye benzetildi.

'Aleyna'nın fena fanıymış'

Fotoğrafın altına kısa sürede ‘Aleyna sandık’, ‘Aleyna’nın fena fanıymış’, ‘18 yaşına yeni girmiş gibi’ yorumları yapıldı.

Gülşen'in daha öncesinde Aleyna Tilki'ye benzetildiği fotoğraf...


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