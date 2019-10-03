Gülşen'in son hali Aleyna Tilki'ye benzetildi Gülşen daha önce paylaştığı bir fotoğrafla Aleyna Tilki'ye benzetilmiş hatta genç şarkıcıya özendiği iddia edilmişti. Gülşen'in geçen gün paylaştığı fotoğraf bu iddiaları güçlendirdi