Gülün Ruhu rekor fiyata satıldı

Rusya'da 2017 yılında bulunan ve Rus madencilik şirketi Alrosa'nın koleksiyonundaki üç taştan biri olan mor ve pembe renklere sahip “Gülün Ruhu” isimli elmas çıkarıldığı açık arttırmada rekor fiyata satıldı.

İsviçre'nin Cenevre kentindeki Sotheby's Müzayede Evi aracılığı ile açık arttırmaya çıkarılan Gülün Ruhu, 26,6 milyon dolara satıldı. Elmas'ı alan kişinin ismi ise kamuoyu ile paylaşılmadı.

Pembe elmasların yüzde 99'unu 10 karatın altında olmasına rağmen Gülün Ruhu, 14,8 karat büyüklüğü ile türünün en büyüğü olarak dikkat çekiyor. Boyutu, rengi ve kusursuz iç yapısı elmasın yüksek fiyata satılmasında etkili olduğu belirtildi.

Bugüne kadar en yüksek fiyata satılan pembe elmas ise 59 karatlık büyüklüğü ile CTF Pembe Yıldız isimli elmas olmuştu. Pembe Yıldız, 2017'de Hong Kong'da 71 milyon dolara satılmıştı.

İHA