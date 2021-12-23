Gümüş fiyatları 23 Aralık 2021! 1 gram gümüş kaç TL?

23 Aralık 2021 Perşembe sabahında pek çok yatırımcı gümüş fiyatlarını sorguluyor. Bir hafta öncesinde 12 TL sınırını zorlayan gümüşün gram fiyatı bugün 9 TL’nin altında seyrediyor. İşte, 23 Aralık 2021 Perşembe sabah saatleri itibariyle 1 gram gümüşün alış ve satış fiyatı…

1 GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?

1 gram gümüş bugün sabah 8,75 TL’den alınıp 8,77 TL’den satılıyor. Gümüşün gram fiyatının dünkü kapanış fiyatı 8, 9582 TL idi. Böylelikle dünden bu yana gümüşün yüzde 2, 10 oranında bir değer kaybı yaşadığı görülüyor.

GÜMÜŞ FİYATLARININ SON 10 GÜNLÜK GRAFİĞİ







