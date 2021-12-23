Gümüş fiyatları 23 Aralık 2021! 1 gram gümüş kaç TL?
Gümüş fiyatları en az altın fiyatları kadar rağbet görüyor. Değerli metaller arasında hem yatırım hem de takı olarak kullanılan gümüşün fiyatı son iki ay içerisinde rekor bir yükselişe imza atmıştı. Ancak hafta başından bu yana altın ve döviz piyasasındaki düşüşten o da etkilendi. Pek, bugün 1 gram gümüş kaç TL? İşte 23 Aralık 2021 gümüş fiyatları…
23 Aralık 2021, Perşembe 09:39 Son Güncelleme:
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23 Aralık 2021 Perşembe sabahında pek çok yatırımcı gümüş fiyatlarını sorguluyor. Bir hafta öncesinde 12 TL sınırını zorlayan gümüşün gram fiyatı bugün 9 TL’nin altında seyrediyor. İşte, 23 Aralık 2021 Perşembe sabah saatleri itibariyle 1 gram gümüşün alış ve satış fiyatı…
1 GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?
1 gram gümüş bugün sabah 8,75 TL’den alınıp 8,77 TL’den satılıyor. Gümüşün gram fiyatının dünkü kapanış fiyatı 8, 9582 TL idi. Böylelikle dünden bu yana gümüşün yüzde 2, 10 oranında bir değer kaybı yaşadığı görülüyor.
GÜMÜŞ FİYATLARININ SON 10 GÜNLÜK GRAFİĞİ