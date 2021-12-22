22 Aralık 2021 Çarşamba 1 gram gümüş kaç TL? Gümüş fiyatları bugün ne kadar?
Gümüş fiyatları altın fiyatları ile paralel hareket etmeye devam ediyor. Altın ve döviz piyasasındaki sert düşüşün ardından gümüş fiyatlarına olan ilgi de artmış durumda. Ekim ayı başından bu yana yukarı yönlü bir ivme kazanan gümüş, geçtiğimiz hafta 12.4871 TL ile rekor seviyeye ulaşmıştı. Peki, 22 Aralık 2021 Çarşamba günü 1 gram gümüş kaç TL?
22 Aralık 2021, Çarşamba 13:50 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gümüş fiyatları son üç ayını yukarı tırmanışla geçirmişti. Ekim ayında 6,34 TL olan gümüş, 17 Aralık Cuma gününe gelindiğinde fiyatını ikiye katlamıştı. Ancak pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından sert düşüş yaşayan altın fiyatları ile birlikte gümüş fiyatları da yönünü değiştirdi. İşte, 22 Aralık 2021 Çarşamba 1 gram gümüş fiyatı…
22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA 1 GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?
Bir önceki günü 9,0564 TL seviyesinde kapatan gümüş, bu sabah 9,10 TL’den alınıp 9,12 TL’den satılıyor.
GÜMÜŞ FİYATLARININ 1 AYLIK GRAFİĞİ