Gümüş fiyatları son üç ayını yukarı tırmanışla geçirmişti. Ekim ayında 6,34 TL olan gümüş, 17 Aralık Cuma gününe gelindiğinde fiyatını ikiye katlamıştı. Ancak pazartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından sert düşüş yaşayan altın fiyatları ile birlikte gümüş fiyatları da yönünü değiştirdi. İşte, 22 Aralık 2021 Çarşamba 1 gram gümüş fiyatı…

22 ARALIK 2021 ÇARŞAMBA 1 GRAM GÜMÜŞ KAÇ TL?

Bir önceki günü 9,0564 TL seviyesinde kapatan gümüş, bu sabah 9,10 TL’den alınıp 9,12 TL’den satılıyor.

GÜMÜŞ FİYATLARININ 1 AYLIK GRAFİĞİ