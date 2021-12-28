Değerli maden piyasasında oldukça rağbet gören gümüşün gram fiyatı yeni haftaya yukarı yönlü hareket ile başlamıştı. Haftanın ikinci gününde de ufak çaplı da olsa yükseliş devam ediyor. Önceki kapanış fiyatına göre yüzde 0,53 oranında değer kazanan gümüşün gram fiyatı adım adım 9 TL seviyesine ilerliyor.

28 ARALIK 2021 SERBEST PİYASADA GÜMÜŞ GRAM FİYATLARI

Dün 8,58 TL ile kapanış yapan gümüşün alış fiyatı bugün 8,62 TL iken satış fiyatı ise 8,63 TL oldu.

GÜMÜŞ FİYATLARININ SON BİR YILLIK GRAFİĞİ