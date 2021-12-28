Ekonomi Gümüş gram fiyatları 28 Aralık 2021! Serbest piyasada gümüş kaç TL?

Gümüş gram fiyatları 28 Aralık 2021! Serbest piyasada gümüş kaç TL?

Ekonomi

Gümüş gram fiyatları 28 Aralık 2021! Serbest piyasada gümüş kaç TL?

Gümüş gram fiyatları 28 Aralık Salı gününde de pek çok yatırımcı tarafından merak ediliyor. Dolar ve altın piyasasıyla birlikte hızlı bir düşüş yaşayan gümüşün gram fiyatı yeni haftaya değer artışıyla girdi. Peki, serbest piyasada gümüş kaç TL? İşte, 28 Aralık 2021 gümüş gram alış ve satış fiyatı…

28 Aralık 2021, Salı 09:17 Son Güncelleme:
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Değerli maden piyasasında oldukça rağbet gören gümüşün gram fiyatı yeni haftaya yukarı yönlü hareket ile başlamıştı. Haftanın ikinci gününde de ufak çaplı da olsa yükseliş devam ediyor. Önceki kapanış fiyatına göre yüzde 0,53 oranında değer kazanan gümüşün gram fiyatı adım adım 9 TL seviyesine ilerliyor.

28 ARALIK 2021 SERBEST PİYASADA GÜMÜŞ GRAM FİYATLARI

Dün 8,58 TL ile kapanış yapan gümüşün alış fiyatı bugün 8,62 TL iken satış fiyatı ise 8,63 TL oldu.

GÜMÜŞ FİYATLARININ SON BİR YILLIK GRAFİĞİ 

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