Gümüş yüzük nasıl parlatılır? Kararmış gümüş yüzük parlatma yöntemleri
Gümüş takı takmayı sevenler bilirler ki gümüş zamanla ve kullanıldıkça kararma yapabilir. Gümüş takılarınız kararma yaptığında evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz bir kaç yöntemle eski haline rahatlıkla getirebilirsiniz. Kararmış gümüş yüzük parlatma yöntemleri arıyorsanız ve gümüş yüzük nasıl parlatılır merak ediyorsanız "gümüş yüzük nasıl parlatılır, kararmış gümüş yüzük parlatma yöntemleri" haberimize göz atın.
Kararan gümüş takıları parlatmak için yöntem arıyor ve gümüş yüzük nasıl parlatılır merak ediyorsanız "gümüş yüzük nasıl parlatılır, kararmış gümüş yüzük parlatma yöntemleri" detaylar haberimizde.
Gümüş yüzük nasıl parlatılır? Kararmış gümüş yüzük parlatma yöntemleri
- İlk yöntem olarak diş macunu ile parlatma uygulanır. Bir fırça yada peçete yardımıyla macunu sürün. Macun sürülü olan takınızı su dolu kabın içerisinde 30 dakika bekletin. Daha sonra bol suyla iyice durulayıp kurutun.
- 2 yemek kaşığı sirkenin içerisine biraz su ekleyin ve ardından kabartma tozu ilave edin. Gümüş takınızı bu suya ekleyip 30 dakika bekleyin. Ardından bol suy ile yıkayıp kurulayın.
- Bir kase içerisine 2 yemek kaşığı limon suyu, 1 yemek kaşığı tuz ilave edip biraz su ekleyin. Bu karışıma gümüş takınızı bırakıp 30 dakika bekletip iyice durulayın ve ardından kurutun.
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