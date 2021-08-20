Türkiye Gümüşhane Üniversitesi 8 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor

Gümüşhane Üniversitesi 8 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor

Türkiye

Gümüşhane Üniversitesi 8 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor

Gümüşhane Üniversitesi 8 öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapacağını açıkladı. İlana son başvuru tarihi 03.09.2021 olarak açıklandı.

20 Ağustos 2021, Cuma 17:17 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gümüşhane Üniversitesi 8 öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapacak. Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır." açıklaması yapıldı.


Detaylı bilgi için tıklayınız

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Arkadaşım Rangin Afganistan’ı terk ederken
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Ciddiyet
Rauf Tamer
Şirin Sever
Bana ne? Sana ne?
Şirin Sever
Hakan Çelik
İyi ki THY var
Hakan Çelik
Murat Çelik
Mola
Murat Çelik
Banu Şen
Sadece sanayi değil turizmin de parlayan yıldızı: Kocaeli
Banu Şen
Erkut Can
Ateş düşmediği yeri de yakar
Erkut Can
Murat Gülderen
Otobüs kazalarını önleyen teknolojiler
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 7 öğretim üyesi alacak