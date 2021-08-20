Gümüşhane Üniversitesi 8 öğretim ve araştırma görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Gümüşhane Üniversitesi 8 öğretim ve araştırma görevlisi alımı yapacak. Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğü'nden "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca personel alınacaktır." açıklaması yapıldı.





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