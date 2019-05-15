Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı!

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uygulamalı Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’ne öğretim üyesi alıyor. İşte başvuru koşulları ve ilanın detayları…

Gümüşhane Üniversitesi, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sağlık Yönetimi, Sosyal Hizmetler, Maliye, Hemşirelik, Havacılık Yönetimi ve Makine Mühendisliği bölümlerine 8 öğretim üyesi alıyor.

Gümüşhane Üniversitesi ilgili bölümlerine 2547 Sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacak. Başvuracak adayların Gümüşhane Üniversitesi web sayfasında yayınlanan “Gümüşhane Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme, Atanma ve Yeniden Atanma Kriterleri Yönergesi”nde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmekiyor. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekiyor.

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