Türkiye Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı

Türkiye

Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı

Gümüşhane'de 5 kişinin corona virüs testi pozitif çıkan merkeze bağlı Kaletaş köyü karantinaya alındı.

18 Temmuz 2020, Cumartesi 22:56 Son Güncelleme:
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Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kaletaş köyünde 5 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Filyasyon çalışmaları neticesinde; kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.

AA


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