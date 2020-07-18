Gümüşhane'de 1 köy karantinaya alındı
Gümüşhane'de 5 kişinin corona virüs testi pozitif çıkan merkeze bağlı Kaletaş köyü karantinaya alındı.
18 Temmuz 2020, Cumartesi 22:56 Son Güncelleme:
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Gümüşhane Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kaletaş köyünde 5 kişinin corona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Açıklamada, "Filyasyon çalışmaları neticesinde; kamu sağlığının korunması ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla söz konusu köyde karantina tedbiri uygulanacaktır" denildi.
AA
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