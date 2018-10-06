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Gümüşhane'de 23 yaşındaki Merve Yıldız 2 gündür kayıp

Gümüşhane'de 2 gündür haber alınamayan engelli 23 yaşındaki Merve Yılmaz'ın ailesinin kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışması sürüyor.

06 Ekim 2018, Cumartesi 16:14
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Gümüşhane'de zihinsel engelli 23 yaşındaki bir genç kızdan 2 gündür haber alınamıyor.

En son 5 ekim tarihinde görülen engelli Merve Yılmaz'dan o günden bu yana ailesi ve yakınları haber alamıyor. 

Ailesi polise kayıp başvurusunda bulunurken, genç kızın üzerinde kırmızı bir sweatshirt, mavi kot pantolon ve siyah-kırmızı renkli spor ayakkabı olduğu belirtildi. 

Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Merve Yılmaz'ın bulunması için çalışmalarına devam ederken, genç kızın fotoğrafı sosyal medyada paylaşılarak vatandaşlardan da yardım istendi.

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