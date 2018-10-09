Gümüşhane'de kaçak silah atölyesine operasyon

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde, kaçak silah atölyesine düzenlenen baskında gözaltına alınan iki kişiden biri tutuklandı

09 Ekim 2018, Salı 15:15
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Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Kısım Amirliği ile Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kürtün ilçesinde belirlenen kaçak silah atölyesine baskın düzenlendi.

Baskında, atölyede bulunan H.K ve E.K.'yi gözaltına alan ekipler, atölye ile zanlıların ev ve işyerinde arama yaptı. Ekipler, aramada bulunan ve silah yapımı için kullanılan çeşitli malzemelere el koydu.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan H.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA

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