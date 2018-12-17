Gümüşhane’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde komşu köylerindeki bir cenazeden dönen karı-koca araçlarıyla beraber 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada her ikisi de hayatını kaybetti

17 Aralık 2018, Pazartesi 00:31
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Gümüşhane’de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Söğüteli köyünde yaşayan Mehmet Ali Aydın (71), eşiyle birlikte hafif ticari araçlarıyla komşu köyleri Sarıbaba köyündeki bir cenazeye katıldıktan sonra tekrar köylerine dönmek istedi. 

Gürgenli köyü yakınlarında “Mursal altı” denilen bölgede aracının kontrolünü kaybeden Aydın, 150 metrelik uçuruma yuvarlandı.

OLAY YERİNDE HAYATLARINI KAYBETTİLER

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kazada sürücü ve eşi Hamdiye Aydın’ın (65) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 

Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Aydın çiftinin cenazeleri oldukça sarp ve kayalık olan uçurumdan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren çalışmaları sonucunda bulundukları noktadan sedyeye konularak halatla çekilip çıkarıldı ve Kürtün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

GÜMÜŞHANE (İHA)

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