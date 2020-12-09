Futbol Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı

Futbol

Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun silahlı saldırıya uğradı

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Vahit Olgun, uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

09 Aralık 2020, Çarşamba 21:10 Son Güncelleme:
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MİSLİ.com 2’nci Lig ekiplerinden Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun, makamında uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı. Olay, saat 19:00 sıralarında Gümüşhanespor Tesislerinde meydana geldi. Tesislere gelen 2 kişi başkan Olgun’la görüşmek istedi. Makam odasına giren 2 kişi tartıştığı Olgun’a tabancayla ateş etti.

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Olayda vücuduna kurşun isabet eden Olgun ağır yaralandı. Şüpheliler kaçarken, Olgun kulüp çalışanlarınca Gümüşhane Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olgun’un hayati tehlikesi sürüyor. Polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

DHA


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