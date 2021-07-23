Türkiye Gün batımı keyfi faciayla son buldu! Ölüler ve yaralılar var

Gün batımı keyfi faciayla son buldu! Ölüler ve yaralılar var

Türkiye

Gün batımı keyfi faciayla son buldu! Ölüler ve yaralılar var

Kahramanmaraş'tan, Nemrut Dağı'nda güneşin batışını izlemek için Adıyaman'ın Kahta ilçesine gelen ailenin minibüsü, menfeze yuvarlandı. Kazada, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

23 Temmuz 2021, Cuma 20:36 Son Güncelleme:
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Kaza, akşam saatlerinde Kahta’ya 32 kilometre uzaklıktaki Kayadibi köyü yakınlarında meydana geldi.

Nemrut Dağı'na güneşin batışını izlemek için Kahramanmaraş'tan gelen ailenin içinde bulunduğu Mehmet Selim Akbulat (43) yönetimindeki minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkıp yol kenarındaki menfeze devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ayten Akbulat ve Adulhakim Akbulan'ın (25) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, sürücü Mehmet Selim Akbulat ile Cemal Akbulat (35), Halime Akbulat (23) ve Burak Akbulat (2), Kahta Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan Selma Akbulat ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Ölen 2 kişinin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere morga konuldu.

KAHTA (Adıyaman) (DHA)

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