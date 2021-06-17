Türkiye aşılama programında vites yükseltti. Dün 1 milyon 416 bin doz aşı uygulanarak yeni bir rekora imza atılırken, aşılamada yeni bir döneme de girildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasının başladığını duyurdu. Aşı olmak isteyen 10 binlerce kişi, sağlık merkezlerinde yoğunluğa neden oldu. Ayrıca yerinde aşılamanın yapıldığı organize sanayi bölgelerinde (OSB) ise uzun kuyruklar oluştu. Uygulanan toplam doz sayısı 37 milyonu aştı.

SİNOVAC İÇİN RANDEVULAR AÇILDI

Her geçen gün aşılama programına yeni meslek ve yaş grupları dahil edildiği Türkiye’de uygulanan toplam doz sayısı 37 milyonu geçti. Salı günü bir günde 1 milyon doz aşı sınırının aşıldığı ülkede, aşı olmak isteyen 10 binlerce kişi sağlık merkezlerine akın etti. Sabah başlayan aşılama akşam geç saatlere kadar sürdü. Ayrıca dün organize sanayi bölgelerinde (OSB) yerinde aşılama başladı. Fabrikalar adete aşı merkezlerine dönüştürüldü. Randevusuz aşı olmaya gidenlerin de aşı uygulandığı Türkiye’de yeni bir döneme daha geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, “Bugün (dün) randevu istesem aşım ne zaman yapılır? Gün içinde randevu, gün içinde aşı uygulamasını başlattık. Randevu alın, aşınızı vakit kaybetmeden yapalım” duyurusu yaptı. Diğer yandan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden Sinovac aşıları için yeniden randevu verilmeye başlandı.

ÜRETİMİ DURDURMADAN

Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) dün mobil aşı ekiplerince koronavirüse karşı aşılama çalışmaları da başladı. Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ayçin Uğur ve ekibi, Kırklareli OSB’de sabah erken saatlerde çalışanlara koronavirüs aşısı yaptı. Aşı olan Sercan Batur, “Kendimi daha güvende hissediyorum. İnşallah daha iyi olacak” dedi. Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile Organize Sanayi Bölgesi yönetimiyle fabrikalarda özel aşı alanları hazırlanmasını sağladı. Kentteki bir beyaz et fabrikasına gelen aşı ekibi, çalışanların Kovid-19 aşısını yaptı. Bolu Refika Baysal Toplum Sağlık Merkezi aşılama ekip koordinatörü Dr. Ayşe Turgut, “İş yerlerinden talep çok fazla. Bize, ‘Aşıya ne zaman geliyorsunuz?’ diye telefon ediyorlar” dedi.

Aşı yapılan fabrikanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Mustafa Ericek ise “Canlı hayvanla uğraştığımız için üretimi durdurma durumumuz yok. Amacımız burada aşılamayı hızlı bir şekilde yapmak” dedi.

Kocaeli Gebze’de de Sağlık Müdürlüğü’nce, Güzeller Organize Sanayi Bölgesi yönetim binası içinde aşı odası oluşturuldu. OSB içinde fabrika çalışanları, aşılanmaya başlandı. İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, Güzeller OSB’de yaklaşık 10 bin çalışanın aşılanacağını daha sonra da diğer OSB’lere geçileceğini söyledi.

BİR GÜNDE 1 MİLYON 416 BİN DOZ

Dün 1 milyon 416 bin aşı yapılarak yeni rekor kırıldı. Bakan Koca, yaptığı açıklamada “Saat 24.00 itibariyle, 18 bin 584 merkezde 47 bin 314 sağlık çalışanımız 1 milyon 416 bin 795 doz aşı yaptı. Elleriniz dert görmesin arkadaşlar” dedi. Türkiye’de 23 milyon 252 bini ilk doz, 14 milyon 29 bini ikinci doz olmak üzere toplam 37 milyon 282 bin doz aşı uygulandı.